Вашингтон предупредил Брюссель о «планах» Москвы по «вторжению» на Украину

По данным агентства, Вашингтон поднимает тревогу по поводу «возможной военной операции». Отмечается, что опасения и оценки США якобы подкреплены «общедоступными доказательствами». Близкий к Кремлю источник Bloomberg утверждает, что Москва не намерена сейчас начинать войну с Украиной, но хочет показать готовность к применению силы в случае необходимости.

По словам другого собеседника, наступление «маловероятно», но якобы есть план реагирования на провокации со стороны Киева.

Плодом личных измышлений назвали в Совете Федерации высказывание бывшего заместителя начальника Генерального штаба Вооружённых сил Украины Игоря Романенко относительно перспектив военного столкновения с Россией. Ранее он пригрозил России «кровавой баней» в случае начала боевые действия на территории незалежной.

