Вашингтон предупредил Брюссель о «планах» Москвы по «вторжению» на Украину
Американские чиновники выразили европейским коллегам опасения из-за того, что Россия может рассматривать возможность «вторжения» на Украину, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, Вашингтон поднимает тревогу по поводу «возможной военной операции». Отмечается, что опасения и оценки США якобы подкреплены «общедоступными доказательствами». Близкий к Кремлю источник Bloomberg утверждает, что Москва не намерена сейчас начинать войну с Украиной, но хочет показать готовность к применению силы в случае необходимости.
По словам другого собеседника, наступление «маловероятно», но якобы есть план реагирования на провокации со стороны Киева.
Плодом личных измышлений назвали в Совете Федерации высказывание бывшего заместителя начальника Генерального штаба Вооружённых сил Украины Игоря Романенко относительно перспектив военного столкновения с Россией. Ранее он пригрозил России «кровавой баней» в случае начала боевые действия на территории незалежной.
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