В Кремле оценили планы Азербайджана и Турции создать совместную армию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся ранее информацию о переговорах Азербайджана и Турции по созданию совместной армии. В Кремле назвали это суверенным делом двух стран.

Военный эксперт оправдал турецкую «помощь» Украине на Донбассе

Песков надеется, что такое развитие ситуации не пойдет в ущерб атмосфере стабильности и предсказуемости в регионе. Официальный представитель Кремля заметил, что российские власти контактируют с азербайджанскими и турецкими партнерами.

Ранее президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган нацелился на создание новой Турецкой империи и постепенно «осваивает» бывшие советские территории.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АзербайджанТурцияПесков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры