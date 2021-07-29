В Кремле оценили планы Азербайджана и Турции создать совместную армию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся ранее информацию о переговорах Азербайджана и Турции по созданию совместной армии. В Кремле назвали это суверенным делом двух стран.
Песков надеется, что такое развитие ситуации не пойдет в ущерб атмосфере стабильности и предсказуемости в регионе. Официальный представитель Кремля заметил, что российские власти контактируют с азербайджанскими и турецкими партнерами.
Ранее президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган нацелился на создание новой Турецкой империи и постепенно «осваивает» бывшие советские территории.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru