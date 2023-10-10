В Кремле отреагировали на заявление Кадырова о поддержке Палестины
Россия поддерживает отношения с обеими сторонами конфликта Израиля и Палестины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова главы Чечни Рамзана Кадырова о поддержке Палестины.
Ранее руководитель республики в своем Telegram-канале выразил поддержку Палестине, призвав мировое сообщество «единогласно принять справедливое решение» по поводу конфликта, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Как отметил Песков, у РФ давние исторические связи с палестинцами, продолжаются различные контакты, в том числе на высоком уровне. Вместе с тем Россию многое объединяет с Израилем.
«Нас объединяет очень много всего общего, прежде всего большое количество наших соотечественников, которые проживают в этом государстве», — указал представитель Кремля, добавив, что Москва поддерживает отношения с обеими сторонами.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru