В Кремле отреагировали на заявление Кадырова о поддержке Палестины

Россия поддерживает отношения с обеими сторонами конфликта Израиля и Палестины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова главы Чечни Рамзана Кадырова о поддержке Палестины.

Кадыров поддержал Палестину в конфликте с Израилем

Ранее руководитель республики в своем Telegram-канале выразил поддержку Палестине, призвав мировое сообщество «единогласно принять справедливое решение» по поводу конфликта, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Как отметил Песков, у РФ давние исторические связи с палестинцами, продолжаются различные контакты, в том числе на высоком уровне. Вместе с тем Россию многое объединяет с Израилем.

«Нас объединяет очень много всего общего, прежде всего большое количество наших соотечественников, которые проживают в этом государстве», — указал представитель Кремля, добавив, что Москва поддерживает отношения с обеими сторонами.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ИзраильПалестинаРамзан КадыровРоссияДмитрий Песков

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