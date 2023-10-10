В Кремле отреагировали на заявление Кадырова о поддержке Палестины

Ранее руководитель республики в своем Telegram-канале выразил поддержку Палестине, призвав мировое сообщество «единогласно принять справедливое решение» по поводу конфликта, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Как отметил Песков, у РФ давние исторические связи с палестинцами, продолжаются различные контакты, в том числе на высоком уровне. Вместе с тем Россию многое объединяет с Израилем.

«Нас объединяет очень много всего общего, прежде всего большое количество наших соотечественников, которые проживают в этом государстве», — указал представитель Кремля, добавив, что Москва поддерживает отношения с обеими сторонами.

