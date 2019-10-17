В Кремле отреагировали на снятие дипломатов США с поезда

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал комментарий по поводу ситуации с дипломатами из США, которых сняли с поезда «Нёнокса –Северодвинск». Как подчеркнул представитель Кремля, это не прерогатива администрации главы государства, а вопрос режима пребывания в стране американских дипломатов.

В связи с этим Песков напомнил о существовании определённых правил и процедур об уведомлениях о перемещениях по стране, отмечает RT. Есть также режим определённых территорий, предприятий, который все должны соблюдать, подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее в министерстве иностранных дел России заявили, что МИД направит посольству США ноту в связи с инцидентом. Трое сотрудников диппредставительства 14 октября были сняты с поезда Нёнокса - Северодвинск в связи с проездом на режимную территорию без разрешения. В посольстве утверждают, что официально уведомили МИД о поездке. Однако, как уточнили на Смоленской площади, уведомление было подано на посещение Архангельска.

