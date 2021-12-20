В Кремле откликнулись на упрощенную выдачу паспортов Украины политпреследуемым в РФ
Власти в Российской Федерации никого не преследуют по политическим убеждениям. Такой комментарий дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на инициативу Киева о предоставлении гражданства россиянам, которые преследуются на родине за убеждения.
Как подчеркнул представитель Кремля, такая формулировка неверна по существу. Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об упрощении получения гражданства воевавшими в Донбассе и рядом категорий граждан РФ, в частности, «подвергшимся преследованиям за политические убеждения».
По словам Пекова, по существующему в России законодательству граждане преследуются за подозрение в совершении тех или иных противоправных действий. Однако каких-либо политических преследований нет, утверждал пресс-секретарь.
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