В Кремле откликнулись на упрощенную выдачу паспортов Украины политпреследуемым в РФ

Власти в Российской Федерации никого не преследуют по политическим убеждениям. Такой комментарий дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на инициативу Киева о предоставлении гражданства россиянам, которые преследуются на родине за убеждения.

Как подчеркнул представитель Кремля, такая формулировка неверна по существу. Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об упрощении получения гражданства воевавшими в Донбассе и рядом категорий граждан РФ, в частности, «подвергшимся преследованиям за политические убеждения».

По словам Пекова, по существующему в России законодательству граждане преследуются за подозрение в совершении тех или иных противоправных действий. Однако каких-либо политических преследований нет, утверждал пресс-секретарь.

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ФОТО: flickr.com // Ivan Sidorov
ТЕГИ:ПесковГражданствоУкраина
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