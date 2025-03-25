Песков: Возможность встречи России, США и Украины не обсуждается

«Пока о такой встрече разговора не ведется», - отметил представитель Кремля.

В то же время Песков не стал комментировать инициативы по возможному привлечению представителей других стран к переговорам Москвы и Вашингтона.

Ранее в Эр-Рияде прошли встречи делегаций РФ и США, а также представителей Вашингтона и Киева, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным СМИ, настрой у делегации из России после переговоров с американскими коллегами был хороший.

