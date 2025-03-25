Песков: Возможность встречи России, США и Украины не обсуждается
Возможность переговоров представителей США, России и Украины не обсуждается. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Пока о такой встрече разговора не ведется», - отметил представитель Кремля.
В то же время Песков не стал комментировать инициативы по возможному привлечению представителей других стран к переговорам Москвы и Вашингтона.
Ранее в Эр-Рияде прошли встречи делегаций РФ и США, а также представителей Вашингтона и Киева, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным СМИ, настрой у делегации из России после переговоров с американскими коллегами был хороший.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru