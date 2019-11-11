В Кремле определили эффективность глав регионов

В Кремле назвали лидеров по доверию населения среди губернаторов, сообщает РБК. Промежуточные итоги работы региональных властей были подведены первым замглавой администрации президента Сергеем Кириенко.

При составлении рейтинга учитывались, в частности, уровень доверия населения к президенту и губернатору, а также итоги выборов в каждом регионе. Лидером по выполнению этих показателей стала Чечня. Также среди выполнивших KPI (ключевые показатели эффективности) оказались Крым, Брянская и Липецкая области. Аутсайдерами были названы Хабаровский край и Архангельская область.



