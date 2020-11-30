В Кремле опасаются дестабилизации в случае изменения статус-кво в Приднестровье
Принципиальное изменение статус-кво в Приднестровье может серьёзно дестабилизировать ситуацию в регионе, уверен пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал заявление избранного президента Молдавии Майи Санду, которая выступила за вывод российских миротворцев.
По словам представителя Кремля, Москва, безусловно, будет принимать во внимание все возможные отрицательные последствия любых резких и неоправданных действий нового руководства Молдавии, передаёт Ura.ru. При этом РФ рассчитывает на продолжение конструктивного диалога с Кишинёвым, подчеркнул Песков.
Ранее сегодня Майи Санду заявила, что выступает вывод российских военных миротворцев из Приднестровья. Она также предлагает произвести их замену на миссию гражданских наблюдателей под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, отмечает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru