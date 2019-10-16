В Кремле обозначали сроки визита Эрдогана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должен приехать в Россию до конца октября, сообщает Газета.ру со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Ранее стало известно, что в ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин пригласил коллегу посетить Россию, тот ответил согласием. Стороны обсудили недопущение столкновений российских и турецких военных в Сирии.

Ранее турецкая армия вошла в Сирию и развернула боевые действия против местных курдов.

