В Кремле не знакомы с публикацией о попытках спецслужб США следить за Путиным

Кремль не знаком с информацией о попытках спецслужб США следить за президентом Владимиром Путиным через смартфоны его окружения. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Ранее издание Wired сообщило, что связанная с американскими властями и спецслужбами компания PlanetRisk создала программу, отслеживающую местоположение людей по данным мобильных телефонов. Организация якобы пыталась отследить устройства водителей, сотрудников службы безопасности, помощников и прочего «вспомогательного персонала» Владимира Путина.

Как отметил представитель Кремля, российской стороне неизвестно, что за главой государства пытались следить таким образом.

«Я не знаю, на чем основывается эта информация. Мы не знаем о компаниях, которые там упомянуты», — подчеркнул Песков.

