Политика

В Кремле не увидели необходимости во встрече Путина и Зеленского

1 июля18:59

В Кремле высказались о перспективах встречи Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Как пишет РИА Новости, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в международных отношениях нет ничего невозможного, а президент России настроен прагматически. Однако встреча ради встречи, наверное, никому не нужна.

Песков сделал акцент на том, что нужна встреча ради результата.

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Напомним, ранее о том, что встреча Путина и Зеленского может состояться, заявил бывший министр финансов и нынешний секретарь Совбеза Украины Александр Данилюк. О том, что команда Зеленского ведёт работу по подготовке встречи с Путиным, заявлял и украинский депутат Михаил Поплавский. В свою очередь, глава МИД страны Павел Климкин также не исключил, что встреча президентов Украины и России состоится в будущем.

При этом Москва и Киев официально не сообщали о каких-либо контактах российского и украинского президентов.


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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:Дмитрий ПесковВладимир ПутинВладимир ЗеленскийВстреча