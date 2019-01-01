В Кремле не увидели необходимости во встрече Путина и Зеленского

В Кремле высказались о перспективах встречи Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Как пишет РИА Новости, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в международных отношениях нет ничего невозможного, а президент России настроен прагматически. Однако встреча ради встречи, наверное, никому не нужна.

Песков сделал акцент на том, что нужна встреча ради результата.