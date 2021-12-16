В Кремле не согласились с выводом суда ФРГ по делу Хангошвили

Россия не согласна с выводами немецкого суда по делу об убийстве в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в 2019 году. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Германии не исключили передачу осужденного за убийсвто Хангошвили в Россию

«Мы категорически не согласны с таким выводом, такой формулировкой», — цитирует Пескова ТАСС.

Ранее Высший земельный суд Берлина приговорил к пожизненному заключению 56-летнего россиянина «Вадима К., известного как Вадим С», обвиняемого в убийстве Хангошвили. В Германии считают, что убийство Хангошвили заказали власти России или Чечни: погибший был участником вооруженного конфликта в республике. Кроме того, в РФ Хангошвили считался одним из организаторов взрывов в московском метро.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:УбийствоСудГерманияДмитрий Песков
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