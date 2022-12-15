В Кремле не приравняли часовую речь Путина к посланию президента
Обширную речь президента России Владимира Путина в ходе заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам нельзя считать посланием, хотя она и имеет с ним сходство. Такой комментарий ТАСС дал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ранее некоторые заметили, что глава государства выступал на совете целый час, кроме того, по темам и определениям данное выступление напоминало экономическую часть послания Федеральному собранию. Также Путин сформулировал основные задачи и отдал распоряжения по социальным выплатам.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», президент также объявил о продлении льготной ипотеки до 1 июля 2024 года с одновременным увеличением ставки до 8%.
Ранее пресс-секретарь президента не исключал, что Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию только в 2023 году. Песков также опроверг предположения, что послание может состояться 27 декабря, как об этом сообщили некоторые СМИ.
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