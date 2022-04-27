В Кремле не подтвердили передачу Кириенко от Козака кураторства ДНР и ЛНР

Представитель Кремля Дмитрий Песков не подтвердил информацию о перераспределении обязанностей среди руководителей администрации президента России. Он отказался комментировать подробно данную тему.

Пресс-секретаря главы государства на встрече с представителями СМИ попросили подтвердить или опровергнуть появившиеся неофициальные сообщения о якобы назначении первого заместителя главы администрации Кремля Сергея Кириенко куратором отношений Москвы с Донецкой и Луганской народными республиками.

Песков заметил, что пока «никаких формальных поправок в распределение обязанностей не вносилось». До сих пор за это направление в администрации президента РФ отвечал заместитель его главы Дмитрий Козак.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:ДНРСергей КириенкоПесков
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