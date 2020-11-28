В Кремле назвали срок оглашения Послания президента Федеральному Собранию
Послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию в этом году не стоит ожидать. Оно не планируется. Об этом заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«В этом году его, наверное, не будет, до конца года. По крайней мере пока не планировалось. Но традиционно это уже уходит, нет же никакой юридической обязанности президента оглашать послание до конца календарного года. Я бы, скорее, ориентировался на начало следующего, как это было в предыдущие несколько лет», - цитирует Пескова РИА Новости.
Предыдущее Послание президента Федеральному Собранию Владимир Путин сделал 15 января 2020 года.
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