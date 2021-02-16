В Кремле назвали слухами возможные перестановки в Минфине и ЦБ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «не более чем слухами» утверждения о возможных предстоящих перестановках в руководстве финансового блока кабинета министров и Центробанке. Таким образом представитель Кремля ответил на просьбу журналистов прокомментировать эту тему.
Ранее в СМИ появились сообщения со ссылкой на анонимные источники о том, что министр финансов РФ Антон Силуанов может подать в отставку уже на этой неделе. Утверждалось, что такой шаг объясняется давним противостоянием председателя правительства Михаила Мишустина с главой Минфина.
Суть конфликта якобы заключается в том, что финансовый блок правительства во главе с Силуановым не подчиняется премьер-министру, что позволяет главе Минфина выходить на прямой доклад администрации президента о положении дел в стране.
В качестве потенциального преемника Силуанова в Минфине источники называли нынешнего руководителя Федеральной налоговой службы Дмитрия Егорова, который долгое время был заместителем Мишустина в то время, когда тот возглавлял ФНС.
Кроме того, муссировались слухи о возможной отставке председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной.
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