В Кремле назвали слухами возможные перестановки в Минфине и ЦБ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «не более чем слухами» утверждения о возможных предстоящих перестановках в руководстве финансового блока кабинета министров и Центробанке. Таким образом представитель Кремля ответил на просьбу журналистов прокомментировать эту тему.

Ранее в СМИ появились сообщения со ссылкой на анонимные источники о том, что министр финансов РФ Антон Силуанов может подать в отставку уже на этой неделе. Утверждалось, что такой шаг объясняется давним противостоянием председателя правительства Михаила Мишустина с главой Минфина.

Суть конфликта якобы заключается в том, что финансовый блок правительства во главе с Силуановым не подчиняется премьер-министру, что позволяет главе Минфина выходить на прямой доклад администрации президента о положении дел в стране.

В качестве потенциального преемника Силуанова в Минфине источники называли нынешнего руководителя Федеральной налоговой службы Дмитрия Егорова, который долгое время был заместителем Мишустина в то время, когда тот возглавлял ФНС.

Кроме того, муссировались слухи о возможной отставке председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной.

