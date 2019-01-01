В Кремле назвали слухами отставку Суркова
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков опроверг возможную отставку помощника главы государства Владислава Суркова. Как сообщил Песков журналистам, Кремль по обыкновению не комментирует кадровые слухи, отмечает Ura.ru.
«Пока исходите из того, что никаких указов мы не выпускали», — заявил пресс-секретарь президента.
Информация о возможном уходе с должности Владислава Суркова появилась в конце минувшей недели в некоторых telegram-каналах.
Так, по данным канала Ксении Собчак, Сурков подал заявление об отставке две недели назад.
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