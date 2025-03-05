В Кремле назвали Белоруссию главным союзником России
Главный союзник России - это Белоруссия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом он рассказал журналистам.
Представитель Кремля прокомментировал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко, который ранее предложил провести в республике переговоры лидеров России, США и Украины Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского, пишет «Свободная пресса». По словам Пескова, вопрос проведения встречи пока не обсуждался.
«Но, конечно, для нас Минск - это лучшее место. Это наш главный союзник», - отметил пресс-секретарь.
Песков добавил, что поэтому для российской стороны Минск стал бы лучшим местом для переговоров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru