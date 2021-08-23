В Кремле назвали антироссийским саммит «Крымская платформа»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что открывший на Украине форум «Крымская платформа» в Москве считают «чрезвычайно недружественным» по отношению к России, сообщает ТАСС.
Отвечая на просьбу прокомментировать мероприятие, основная тема которого - отказ признавать Крым частью России, он отметил, что в Кремле «категорически не приемлют подобные утверждения в отношении российского региона».
«В этом плане отношение абсолютно однозначное - относимся как к антироссийскому мероприятию», - подчеркнул Песков.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский на открытии саммита «Крымская платформа» заявил, что готовится принятие международной декларации по Крыму, сообщает RT. По его словам, документ будет подтверждать «готовность придерживаться политики непризнания попытки аннексии Крыма».
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