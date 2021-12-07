В Кремле напомнили США о «красных линиях»
Россия не собирается ни на кого нападать, но у нее есть свои озабоченности и «красные линии», сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
При этом он подтвердил, что Россия стремится к «хорошим и предсказуемым» отношениям с США.
Песков также заявил, что в Кремле не собираются комментировать заявления Минобороны Украины о российских танках и снайперах, якобы направленных к границе с этой страной.
«Я никак не могу прокомментировать и не собираюсь этого комментировать», - сказал он, предложив журналистам обратиться с соответствующим вопросом в Минобороны России.
Эти заявления прозвучали на фоне предстоящих 7 декабря переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, которые пройдут в формате видеоконференции.
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