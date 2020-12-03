В Кремле анонсировали встречу Путина с Грефом
Президент Российской Федерации Владимир Путин проведет завтра встречу с главой Сбербанка Германом Грефом. Перед этим глава государства выступит на пленарном заседании международной онлайн-конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey. О графике главы государства на пятницу рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Сбер» планирует представить на конференции свои новейшие разработки в области искусственного интеллекта, в том числе те, которые до этого не афишировались и не показывались публично.
Сегодня на конференции выступил Герман Греф. Он объявил, что «Сбер» в течение двух месяцев собирается открыть первый в России институт по изучению искусственного интеллекта. К работе предполагается привлечь ведущих отечественных и зарубежных ученых, отмечают «Известия».
На первых порах Институт будет функционировать в академическом формате. Его возглавит один из наиболее известных в мире специалистов в области искусственного интеллекта Юрген Шмидхубер - немецкий и швейцарский учёный.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,4 млн+28 145 / сут.
Умерли
41 607+554 / сут.
Выздоровели
1,9 млн+29 502 / сут.
- Население Литвы призвали запастись продуктами на случай аварии на БелАЭС
- Нарышкин назвал имя разведчика, добывшего планы ядерного удара США по СССР
- Собянин анонсировал открытие записи на вакцинацию от COVID-19
- «Сообщит сам». Песков рассказал, когда Путин сделает прививку от коронавируса
- В Кремле анонсировали встречу Путина с Грефом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru