В Кремле анонсировали встречу Путина с Грефом

Президент Российской Федерации Владимир Путин проведет завтра встречу с главой Сбербанка Германом Грефом. Перед этим глава государства выступит на пленарном заседании международной онлайн-конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey. О графике главы государства на пятницу рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Сбер» планирует представить на конференции свои новейшие разработки в области искусственного интеллекта, в том числе те, которые до этого не афишировались и не показывались публично.

Сегодня на конференции выступил Герман Греф. Он объявил, что «Сбер» в течение двух месяцев собирается открыть первый в России институт по изучению искусственного интеллекта. К работе предполагается привлечь ведущих отечественных и зарубежных ученых, отмечают «Известия».

На первых порах Институт будет функционировать в академическом формате. Его возглавит один из наиболее известных в мире специалистов в области искусственного интеллекта Юрген Шмидхубер - немецкий и швейцарский учёный.

