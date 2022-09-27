В Кремле анонсировали «продолжение общения» Путина с Лукашенко в Сочи
Президент Российской Федерации Владимир Путин продолжит сегодня, 27 сентября общение с лидером Белоруссии Александром Лукашенко в своей резиденции в Сочи. Это подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Там же они встречались днём ранее, в понедельник.
Так пресс-секретарь президента РФ ответил на вопрос представителей СМИ о том, обсуждали ли накануне Путин и Лукашенко проект соглашения о кредите Белоруссии на 1,5 миллиарда долларов на цели импортозамещения.
Согласно официальному сообщению Кремля, накануне оба лидера поднимали вопросы поставок продовольствия и удобрения. Среди прочего Лукашенко заявил о кризисе Европы и о том, что будущее Запада невозможно без России.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», белорусский лидер также высказался о массовом отъезде россиян после начала частичной мобилизации. Он предложил дать им возможность покидать страну
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru