В Кремле анонсировали поездку Путина в Бурятию
Президент РФ Владимир Путин 14 марта совершит поездку в республику Бурятия, где встретится с главой региона Алексеем Цыденовым, сообщает пресс-служба Кремля.
в сообщении говорится, что глава государства намерен посетить Улан-Удэнский авиазавод, который является одним из ведущих российских производителей вертолётной техники.
«Здесь же в режиме видеоконференции Владимир Путин проведет совещание по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов», - отметили в пресс-службе, добавив, что его участниками станут члены правительства, губернаторы Забайкальского края, Сахалинской и Амурской областей, руководители российских компаний.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заяви, что поездка Владимира Путина в Псковскую область отменилась из-за нелётных условий, сообщает RT.
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