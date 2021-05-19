В КПРФ сочли угрозой журналистским расследованиям новый законопроект Госдумы

Госдума приняла в третьем чтении законопроект об ужесточении уголовной ответственности за разглашение данных о защите силовиков и их семей.

При этом коммунисты усмотрели в законопроекте попытку пресечь журналистские расследования и проголосовали против, отмечает «Интерфакс».

"Фракция не будет поддерживать законопроект, он направлен на то, чтобы пресечь журналистские расследования в отношении правоохранителей, их частной жизни и всего остального - расследований о дворцах, яхтах, об островах, которые правоохранители приобрели себе каким-то образом", - сказал член фракции КПРФ Юрий Синельщиков перед голосованием.

Тем не менее, большинство депутатов проголосовали «за».

Данный законопроект позволяет вне зависимости от мотивов привлекать к уголовной ответственности должностных лиц, разглашающих информацию о мерах безопасности, применяемых в отношении силовиков и их семей.

Ранее уголовная ответственность предполагалась только за разглашение секретных данных с целью помешать работе охраняемых лиц.

Кроме того, закон ужесточает наказание за незаконное разглашение или использование информации, составляющей коммерческую, налоговую или банковскую тайну.

