В КПРФ объяснили природу симпатии россиян к советской власти

«Это не ностальгия. Это на самом деле было так. Была уверенность в завтрашнем дне. Мне удалось пожить в то время, я в 1972 году закончил Новосибирский сельхозинститут, поехал работать агрономом, управляющим, потом директором совхоза с 1976 по 1993, пока меня не избрали народным депутатом. Был фонд общественного потребления. Человек мог за 10% от стоимости поехать в любой санаторий в любой конец страны. Билеты абсолютно доступны были. Купе в скором поезде Новосибирск-Москва - 28 рублей. «Сибиряк» он назывался. Уверенность в завтрашнем дне. Человек выучился, распределялся, приезжал. О нем как-то заботились, квартира была. Он себя не терял в жизни. А если еще и головастый, быстро по службе шел, по работе. Человеку было куда прийти, начиная от рабочкома. В партком, в райком люди ходили. Реагировали по-хорошему, по-доброму. И дешевизна. Бензин, солярка, ЖКХ. Я, например, не знал, сколько стоит ЖКХ. Просто копейки было все», - рассказал он.

По словам коммуниста, сегодня в России сложился рынок «со звериным оскалом, когда никто никому не нужен».

«Люди ощущают это на себе. Не случайно Шукшин говорил, что счастлив тот человек, который на работу и с работы идет с песней. Я помню, когда на покос ехали, когда доярки ехали на дойку и с дойки – люди пели. Пели! Душевное состояние было нормальное. Сегодня каждый замкнулся в себе. Нет того коллективизма. Сельские клубы работали. Производство, колхозы, совхозы работали, людей объединяли общие задачи, общие цели, работа», - добавил он.

В нынешней власти больше всего не устраивает коррупция, считает собеседник НСН.

«Если за последние 20 лет более 30 губернаторов, крупных руководителей краев и областей либо под следствием, либо в тюрьме, либо ждут суда. Воровство было и в советское время, по мелочам. Но то, что сейчас происходит, - люди все понимают. И нищета, страшное расслоение по доходам. Люди не могут понять, почему у одних по 500-600 млн дохода, а у других пенсии 10-12 тыс. Как на нее выжить?» - риторически спросил он.

В декабре прошлого года Левада-центр провел опрос, согласно которому достигло максимума число россиян, которые жалеют о распаде СССР. В этом признались 66% респондентов, на 8% больше чем годом ранее.

