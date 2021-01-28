В Конгрессе США выступили против продления СНВ-III на 5 лет

Представители Республиканской партии США в комитетах по иностранным делам и делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса Майкл Маккол и Майк Роджерс выступили против продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Заявление конгрессменов опубликовано на сайте комитета республиканцев по иностранным делам.

Отмечается, что первоначальная версия СНВ-III «не покрывает новые системы», и представители Конгресса разочарованы упущенной возможностью «договориться о более серьезной версии нового договора, который бы включал нестратегические ядерные вооружения и сильный режим проверок».

Кроме того, Маккол и Роджерс считают, что продление договора на пять лет лишает Штаты рычага воздействия на РФ, и призвали президента Джо Байдена рассмотреть возможность сокращения длительности СНВ-III, отмечает RT.

Во вторник Россия и США обменялись нотами о продлении соглашения до 5 февраля 2026 года. Днём позже Госдума и Совет Федерации проголосовали за ратификацию договора.

