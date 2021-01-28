В Конгрессе США выступили против продления СНВ-III на 5 лет
Представители Республиканской партии США в комитетах по иностранным делам и делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса Майкл Маккол и Майк Роджерс выступили против продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Заявление конгрессменов опубликовано на сайте комитета республиканцев по иностранным делам.
Отмечается, что первоначальная версия СНВ-III «не покрывает новые системы», и представители Конгресса разочарованы упущенной возможностью «договориться о более серьезной версии нового договора, который бы включал нестратегические ядерные вооружения и сильный режим проверок».
Кроме того, Маккол и Роджерс считают, что продление договора на пять лет лишает Штаты рычага воздействия на РФ, и призвали президента Джо Байдена рассмотреть возможность сокращения длительности СНВ-III, отмечает RT.
Во вторник Россия и США обменялись нотами о продлении соглашения до 5 февраля 2026 года. Днём позже Госдума и Совет Федерации проголосовали за ратификацию договора.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,8 млн+17 741 / сут.
Умерли
71 076+594 / сут.
Выздоровели
3,2 млн+27 922 / сут.
- СМИ: Задержан чеченец, подравшийся с ОМОН на митинге в Москве
- Малышева рассказала об ухудшающих память продуктах
- Госсекретарь США не исключил принятия мер против РФ из-за Навального
- Названа причина госпитализации якутского шамана Габышева в психдиспансер
- Три человека госпитализированы после пожара на пороховом заводе в Перми
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru