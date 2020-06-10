В конгрессе США хотят причислить Россию к спонсорам терроризма
Представители Республиканской партии в Конгрессе США намерены настоять на причислении России к спонсорам терроризма и ввести против нее новые жесткие санкции. Об этом сообщает Washington Examiner со ссылкой на текст предстоящего доклада.
Как отмечается в документе, Москва наносит ущерб американским интересам и подрывает демократический международный порядок «от Ливии до Сирии, Ирана, Украины, Солсбери в Англии, от Средиземного моря до Южно-Китайского моря».
Республиканцы намерены причислить Россию к спонсорам терроризма за поддержку Корпуса стражей Исламской Революции – элитного военно-политического формирования Ирана, ливанского движения «Хезболла», радикальной группировки «Талибан», запрещённой в РФ, а также праворадикальной организации «Русское имперское движение».
Среди новых ограничительных мер, которые могут быть приняты по этому поводу, называются повторные санкции в отношении компаний, запрет гражданам США вести бизнес с Внешэкономбанком, а также отключение от Общества всемирных межбанковских финансовых каналов связи.
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