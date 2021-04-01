В КНДР закрылись посольства 12 стран

Посольства 12 стран закрылись, а иностранному персоналу международных гуманитарных организаций пришлось уехать из-за сложной ситуации, нехватки товаров и лекарств в КНДР. Сообщение об этом опубликовано в Facebook диппредставительства РФ в Пхеньяне.

По данным российского посольства, в Северной Корее осталось менее 290 иностранных граждан, отмечает RT.

«Покидающих корейскую столицу можно понять - далеко не каждый может выдержать беспрецедентные по своей строгости тотальные ограничения, острейший дефицит необходимых товаров, в том числе лекарств, отсутствие возможности решать проблемы со здоровьем», — сообщили в дипмиссии.

Свою работу в КНДР уже прекратили посольства Бразилии, Великобритании, Венесуэлы, Германии, Италии, Нигерии, Пакистана, Польши, Чехии, Швеции, Швейцарии и Франции. В республике остаются послы девяти государств и четверо временных поверенных в делах.

В российском диппредставительстве подчеркнули, что посольство продолжит свою работу, несмотря на трудности, и будет выполнять «все возложенные функции».

