В КНДР начали носить значки с портретом только Ким Чен Ына
В Северной Корее значок с портретом только одного Ким Чен Ына был впервые замечен у чиновников на десятом пленуме ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК). Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство страны (ЦТАК).
На фотографиях, которые сделало издание, видно, что у целого ряда чиновников, которые изображены крупным планом, на груди надеты значки в виде красного флага, на фоне которого изображен портрет только Ким Чен Ына. При этом раньше значки с портретом всех вождей КНДР должны были носить все граждане Северной Кореи.
Значок с основателем КНДР Ким Ир Сеном стали выпускать в ноябре 1970 года. При этом новую партию с дополнительным изображением его преемника Ким Чен Ира, впервые произвели в феврале 1992 года. Это событие приурочили к празднованию его 50-летия.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru