В КНДР начали носить значки с портретом только Ким Чен Ына

В Северной Корее значок с портретом только одного Ким Чен Ына был впервые замечен у чиновников на десятом пленуме ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК). Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство страны (ЦТАК).

На фотографиях, которые сделало издание, видно, что у целого ряда чиновников, которые изображены крупным планом, на груди надеты значки в виде красного флага, на фоне которого изображен портрет только Ким Чен Ына. При этом раньше значки с портретом всех вождей КНДР должны были носить все граждане Северной Кореи.