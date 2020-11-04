В ключевом штате Флорида Трамп и Байден идут вплотную

Республиканец, действующий президент США Дональд Трамп и его соперник, демократ Джозеф Байден, имеют в своей копилке три и два штата соответственно, сообщает ТАСС на соответствующие прогнозы.

Так, Трамп, по прогнозу CNN и Fox News, оставил за собой Индиану (11 выборщиков), Кентукки (8 выборщиков) и Западную Вирджинию (5 выборщиков). Байден, по данным этих же телеканалов, одержит победу в Вермонте (3 выборщика) и Вирджинии (13 выборщиков).

Трамп лидирует в Южной Каролине (9 выборщиков) и в Северной Каролине (15 выборщиков). Байден лидирует в ключевом штате Огайо (18 выборщиков), в Джорджии (16 выборщиков) и Нью-Гэмпшире (4 выборщика). Также соперник Трампа лидирует в Техасе (38 выборщиков).

В ключевом штате Флорида (29 выборщиков) Трамп и Байден идут вплотную. У Байдена 49,6%, у Трампа - 49,5% во Флориде после подсчета 80% голосов, сообщает РИА Новости.

3 ноября в США проходят выборы президента США. Среди кандидатов - действующий глава Белого дома Дональд Трамп и его соперник Джо Байден.

Также американцы выберут вице-президента, всех 435 членов Палаты представителей, треть Сената Конгресса, губернаторов 13 штатов и территорий.

