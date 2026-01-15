В Китае призвали США и Россию к дальнейшему сокращению ядерных арсеналов
США и России следует возобновить выполнение договора о сокращении стратегических наступательных вооружений и продвигаться к дальнейшему сокращению арсеналов. Об этом заявил официальный представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй в беседе с РИА Новости.
«Важно, чтобы США и Россия выполнили свою особую и первоочередную ответственность по ядерному разоружению, возобновили выполнение договора и выработали путь к дальнейшему существенному сокращению своих ядерных арсеналов», - сообщил он агентству.
Дипломат подчеркнул, что сделать это необходимо на «проверяемой, необратимой и юридически обязывающей основе». Международное сообщество ожидает именно такого подхода от России и Соединенных Штатов.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Россия и Китай проявили интерес к ядерному разоружению, напоминает РЕН ТВ.
