В Китае призвали США и Россию к дальнейшему сокращению ядерных арсеналов

США и России следует возобновить выполнение договора о сокращении стратегических наступательных вооружений и продвигаться к дальнейшему сокращению арсеналов. Об этом заявил официальный представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй в беседе с РИА Новости.

«Важно, чтобы США и Россия выполнили свою особую и первоочередную ответственность по ядерному разоружению, возобновили выполнение договора и выработали путь к дальнейшему существенному сокращению своих ядерных арсеналов», - сообщил он агентству.

Дипломат подчеркнул, что сделать это необходимо на «проверяемой, необратимой и юридически обязывающей основе». Международное сообщество ожидает именно такого подхода от России и Соединенных Штатов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Россия и Китай проявили интерес к ядерному разоружению, напоминает РЕН ТВ.

