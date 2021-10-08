В Китае оценили ответ России на возможную высылку 300 дипломатов из США

Читатели китайского портала «Гуаньча» оценили реакцию России на призыв США выслать несколько сотен российских дипломатов.

Ранее американские сенаторы предложили выслать из Соединенных Штатов 300 дипломатических сотрудников РФ, потребовав от Москвы расширить штат посольства США в Москве, напоминает «Свободная пресса». В МИД России ответили, что в диппредставительстве в Вашингтоне попросту нет такого количества дипломатов, отмечает Ura.ru.

Китайские пользователи назвали сложившуюся ситуацию «схваткой между медведем и бешеной собакой». При этом большинство читателей портала поддержали Россию, отметив, что «русские подали отличный пример, как поступать с заявлениями Америки».

Некоторые юзеры раскритиковали сенаторов, посчитав, что те «изображают деятельность, придумывают несуществующие споры и разногласия, чтобы привлечь внимание», а также «не служат американскому народу, а сосредоточены только на зарубежных странах».

