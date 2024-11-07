В Китае обсуждают риски партнерства с Россией

Сближение России и Китая выглядит логичным, учитывая их взаимодополняющие экономики и протяженную общую границу, а также общий курс на противодействие западной гегемонии и защиту суверенитета, пишет издание «Профиль». Однако отношения двух стран часто подвергаются критике, главным образом из-за разницы в масштабах экономик и численности населения. Оппоненты утверждают, что сотрудничество может привести к зависимости России от более мощного Китая.

Несмотря на то, что экономика Китая превосходит российскую в восемь раз, а его население — в десять, значительный рост доли КНР в российском внешнеторговом обороте на фоне ухудшения отношений с Западом не означает автоматической зависимости. Китай является важным партнером для многих крупных экономик, таких как Германия и Индия, которые не считают себя под его влиянием. Более того, после кризисных 2022-2023 годов Россия диверсифицирует торговые связи, развивая сотрудничество в рамках БРИКС и на других новых рынках.