В Кишиневе опровергли слухи о возможном нападении РФ на Молдавию

Минобороны Молдавии опровергло распространившуюся в интернете информацию об угрозе нападения РФ на страну. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее британская газета The Times опубликовала информацию о том, что российские власти уже приняли решение о вторжении в Молдавию и у них есть четкий план действий. Издание ссылалось на источники в украинской разведке.

В молдавском Минобороны отметили, что с начала военных действий на территории Украины в стране приведены в боевую готовность все учреждения. Также, по данным ведомства, в настоящий момент нет никаких признаков, подтверждающих данные газеты.



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ФОТО: РИА Новости/Мирослав Ротарь
ТЕГИ:Молдавия
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