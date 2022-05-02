В Кишиневе опровергли слухи о возможном нападении РФ на Молдавию
Минобороны Молдавии опровергло распространившуюся в интернете информацию об угрозе нападения РФ на страну. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее британская газета The Times опубликовала информацию о том, что российские власти уже приняли решение о вторжении в Молдавию и у них есть четкий план действий. Издание ссылалось на источники в украинской разведке.
В молдавском Минобороны отметили, что с начала военных действий на территории Украины в стране приведены в боевую готовность все учреждения. Также, по данным ведомства, в настоящий момент нет никаких признаков, подтверждающих данные газеты.
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