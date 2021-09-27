В Киеве заявили, что Евросоюз «кинул» Украину
Евросоюз и в частности Германия игнорируют требования Украины, сосредоточившись лишь на своих интересах. Об этом заявил украинский политолог Тарас Загородний.
По словам эксперта, после выборов в Бундестаг в ФРГ «ничего не поменяется».
«Поэтому все надежды, что выиграют "Зеленые", которые остановят [газопровод] "Северный поток-2" или что-то другое, они на самом деле не оправдались, они уже определились», — заявил Загородний в эфире телеканала «Наш».
Политолог назвал «туфтой» европейские ценности и подчеркнул, что заявления партнеров из ЕС необходимо трезво анализировать.
Загородний считает, что Европа действует в соответствии со своими интересами и выкачивает ресурсы из Украины, пишут Известия. Как подчеркнул эксперт, ЕС берет себе «дешевый российский газ», а Киеву оставляет «водород, для которого нет инфраструктуры, никакой техники».
Политолог считает, что Европа «кинула» Украину, а Германию теперь следует рассматривать как союзника России. В связи с этим Загородний посоветовал Киеву перейти к прагматичным отношениям с Берлином, отмечает РИА ФАН.
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