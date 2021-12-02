В Киеве прошли акции против Зеленского

Акции протеста прошли в центре Киеве против действующих властей страны. Как передает РИА Новости, участие в митинге приняли несколько тысяч человек.



По данным агентства, среди лозунгов протестующих были «импичмент», «Зеленский, уходи!» и другие. Участники акции отметили, что намерены добиваться мирной смены власти.



На время митинга движение на центральных улицах города было перекрыто. Отмечается, что акция прошла спокойно и без нарушений.







