В Киеве прошли акции против Зеленского

Акции протеста прошли в центре Киеве против действующих властей страны. Как передает РИА Новости, участие в митинге приняли несколько тысяч человек.

По данным агентства, среди лозунгов протестующих были «импичмент», «Зеленский, уходи!» и другие. Участники акции отметили, что намерены добиваться мирной смены власти.

На время митинга движение на центральных улицах города было перекрыто. Отмечается, что акция прошла спокойно и без нарушений.




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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаВладимир Зеленский
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