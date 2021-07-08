В Киеве демонтируют памятный знак дружбы с Москвой
Памятный знак в честь дружбы Москвы и Киева будет демонтирован в украинской столице. За это решение проголосовали 80 из 120 депутатов Киевского городского совета, сообщили в пресс-службе горсовета.
Памятный знак располагался в киевском сквере по улице Маршала Якубовского. Теперь его будут хранить в Голосеевской районной администрации до создания Музея тоталитаризма в Киеве.
Ранее в министерстве культуры и информационной политики Украины предложили отдать под будущий Музей тоталитаризма резиденцию бывшего президента Украины Виктора Януковича.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,7 млн+24 818 / сут.
Умерли
141 тыс.+734 / сут.
Выздоровели
5,1 млн+21 336 / сут.
- Нарушивший российскую границу британский эсминец покинул Черное море
- Редакции трех белорусских оппозиционных изданий заявили об обысках
- В Кремле прокомментировали призыв Франции не признавать российскую вакцину от COVID-19
- В Киеве демонтируют памятный знак дружбы с Москвой
- В российских школах появятся уроки по финансовой грамотности
- Председатель Рады подписал закон о коренных народах Украины
- Официальные курсы доллара и евро на пятницу выросли более чем на рубль
- Серхио Рамос стал игроком французского ПСЖ
- Полиция Москвы возбудила первое уголовное дело за использование поддельного QR-кода
- Ввести лицензии на продажу пива предложили в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru