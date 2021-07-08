В Киеве демонтируют памятный знак дружбы с Москвой

Памятный знак в честь дружбы Москвы и Киева будет демонтирован в украинской столице. За это решение проголосовали 80 из 120 депутатов Киевского городского совета, сообщили в пресс-службе горсовета.

Памятный знак располагался в киевском сквере по улице Маршала Якубовского. Теперь его будут хранить в Голосеевской районной администрации до создания Музея тоталитаризма в Киеве.

Ранее в министерстве культуры и информационной политики Украины предложили отдать под будущий Музей тоталитаризма резиденцию бывшего президента Украины Виктора Януковича.

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ФОТО: РИА Новости
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