В Киеве демонтировали названия Москвы и Минска на аллее городов-героев

В Киеве на территории музея истории Украины во Второй мировой войне демонтировали названия Москвы и Минска с аллеи городов-героев. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба музея.

По данным учреждения, были сняты буквы с названиями городов, изображения медали «Золотая Звезда» и текстовые надписи, расположенные на аллее. В музее пояснили, что решение связано с необходимостью реставрации. Специалисты национального научно-исследовательского реставрационного центра Украины обследовали бронзовые рельефы и обосновали необходимость их демонтажа для дальнейшей работы.

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Музей также опубликовал видео, на котором видны пустующие постаменты, где ранее находились надписи с названиями городов, удостоенных звания «Город-герой». В том числе отсутствуют таблички с названиями Москвы и Минска.

В учреждении не уточнили, планируется ли возвращение демонтированных элементов после завершения реставрации, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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