В Киеве демонтировали названия Москвы и Минска на аллее городов-героев

В Киеве на территории музея истории Украины во Второй мировой войне демонтировали названия Москвы и Минска с аллеи городов-героев. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба музея.

По данным учреждения, были сняты буквы с названиями городов, изображения медали «Золотая Звезда» и текстовые надписи, расположенные на аллее. В музее пояснили, что решение связано с необходимостью реставрации. Специалисты национального научно-исследовательского реставрационного центра Украины обследовали бронзовые рельефы и обосновали необходимость их демонтажа для дальнейшей работы.