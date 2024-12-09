В Киев прибыл кандидат в канцлеры Германии Мерц
9 декабря 202411:34
Глава Христианско-демократического союза Германии, кандидат на должность канцлера ФРГ Фридрих Мерц прибыл в Киев с неанонсированным визитом. Об этом пишет Bild.
«Мерц неожиданно прибыл в Киев в понедельник утром», — отмечает издание.
Как ожидается, политик встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.
На минувшей неделе с визитом в Киев прибыл канцлер Германии Олаф Шольц, напоминает «Свободная пресса». Мерц и действующий председатель немецкого правительства — соперники на предстоящих выборах в ФРГ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru