В Канаде запретили вещание RT и RT France
Власти Канады объявили о запрете вещания в стране телеканалов RT и RT France на фоне конфликта на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС.
Решение принято Канадской комиссии по радио и телевидению. Таким образом, каналы были исключены из списка иностранных телекомпаний, имеющих право на вещание в стране.
В документе указывается, что программы RT и RT France «не соответствуют канадским стандартам вещания». Кроме того, продолжение вещания каналов не стыкуется с общественным интересом.
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