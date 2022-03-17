В Канаде запретили вещание RT и RT France

Власти Канады объявили о запрете вещания в стране телеканалов RT и RT France на фоне конфликта на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Решение принято Канадской комиссии по радио и телевидению. Таким образом, каналы были исключены из списка иностранных телекомпаний, имеющих право на вещание в стране.

В документе указывается, что программы RT и RT France «не соответствуют канадским стандартам вещания». Кроме того, продолжение вещания каналов не стыкуется с общественным интересом.

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