В Канаде предложили отправлять больше войск в Восточную Европу
18 февраля 202215:57
Правительство Канады рассмотрело возможность отправления большего числа войск на территорию Восточной Европы. Об этом сообщает телеканал CBC.
Министр обороны страны Анита Ананд заявила, что усиление канадского присутствия на восточном фланге НАТО является приоритетным направлением. Она подчеркнула, что сейчас правительство рассматривает способы усиления присутствия Канады в этом регионе.
При этом Ананд добавила, что Оттава еще не направила обещанное Украине оружие.
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18 февраля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru