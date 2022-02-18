В Канаде предложили отправлять больше войск в Восточную Европу

Министр обороны страны Анита Ананд заявила, что усиление канадского присутствия на восточном фланге НАТО является приоритетным направлением. Она подчеркнула, что сейчас правительство рассматривает способы усиления присутствия Канады в этом регионе.

При этом Ананд добавила, что Оттава еще не направила обещанное Украине оружие.