В Канаде предложили отправлять больше войск в Восточную Европу

Правительство Канады рассмотрело возможность отправления большего числа войск на территорию Восточной Европы. Об этом сообщает телеканал CBC.

«Никудышные разведчики»: Сенатор Цеков оценил уровень работы спецслужб США

Министр обороны страны Анита Ананд заявила, что усиление канадского присутствия на восточном фланге НАТО является приоритетным направлением. Она подчеркнула, что сейчас правительство рассматривает способы усиления присутствия Канады в этом регионе.

При этом Ананд добавила, что Оттава еще не направила обещанное Украине оружие.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ВоенныеАрмияЕвропаМИДКанада
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры