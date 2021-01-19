В Израиле заявили о выпущенной из сектора Газа ракете

На территории Израиля зафиксирован ракетный удар из сектора Газа во вторник вечером. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службу армии обороны Израиля.

Агентство со ссылкой на государственное радио Израиля "Kan" передает, что в результате происшествия жертв и разрушений нет, так как снаряд упал в незаселенной местности. Сирены ПВО в Израиле также не были задействованы.

18 января представители радикальных группировок из Газы также подвергали ракетному обстрелу территорию Израиля. В ответ израильские истребители нанесли удары по нескольким военным объектам ХАМАС в секторе.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ракетный УдарСектор ГазаИзраиль
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