В Израиле заявили о выпущенной из сектора Газа ракете

На территории Израиля зафиксирован ракетный удар из сектора Газа во вторник вечером. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службу армии обороны Израиля.

Агентство со ссылкой на государственное радио Израиля "Kan" передает, что в результате происшествия жертв и разрушений нет, так как снаряд упал в незаселенной местности. Сирены ПВО в Израиле также не были задействованы.

18 января представители радикальных группировок из Газы также подвергали ракетному обстрелу территорию Израиля. В ответ израильские истребители нанесли удары по нескольким военным объектам ХАМАС в секторе.

