В Иркутской области рассмотрят законопроект о повышении зарплат чиновникам

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко вынес на рассмотрение законопроект, предусматривающий повышение заработных плат региональным госслужащим. Об этом сообщает Irk.ru cо ссылкой на опубликованный документ на сайте законодательного собрания Иркутской области.

Изменения предлагается внести в закон «О государственных должностях Иркутской области». В частности, в соответствии с предлагаемыми поправками, оклад губернатора должен повысится на 44%, пишет портал.

Заработные платы других чиновников предлагается индексировать в процентном соотношении от роста оклада губернатора. По данным издания, в случае принятия законопроекта в четвертом квартале на зарплаты чиновникам потребуется дополнительно 32 млн рублей.



