В Иране удовлетворены процессом восстановления СВПД
МИД Ирана заявил, что удовлетворен процессом восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом сообщает «Интерфакс».
По словам главы иранского внешнеполитического ведомства Хосейн Амир Абдоллахиана, «все на правильном пути». В частности, он заявил о достижении договоренности об эффективном сотрудничестве с МАГАТЭ.
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе был подписан в 2015 году между Ираном, США, Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией. В соответствии с документом Тегеран отказывался от ядерной программы в обмен на отмену международных санкций в отношении Ирана.
Однако в мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru