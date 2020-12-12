В Иране казнили главу новостного портала «Амад Ньюз»

Главу новостного портала «Амад Ньюз» Рухолла Зама повесили в Иране 12 декабря. Об этом сообщает агентство Mehr News.

Ранее власти Ирана обвинили Зама в получении им поддержки и финансирования от иностранных разведок. Также известно, что под его руководством «Амад ньюз» активно освещал протесты декабря 2017 – января 2018 года в Иране, сообщает РИА Новости.

По данным «Ассошиэйтед Пресс», Зам находся в изгнании в Париже. Однако, в октябре прошлого года Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о его задержании. Подробности операции и место ее проведения не уточняли.

