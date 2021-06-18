В Иране 19 июня пройдут выборы президента
В Иране в пятницу 19 июня пройдут выборы нового президента страны. Об этом сообщает «Интерфакс».
В предвыборной гонке участвуют четыре кандидата. Отмечается, что претендентов было больше, однако в ходе последней недели многие из них отказались от участия. Политологи называют фаворитом выборов 60-летнего Ибрахима Раиси.
С 2019 года Раиси является главой судебной власти Ирана, до этого он исполнял роль генпрокурора. Его основными обещаниями являются борьба против нищеты и коррупции, строительство 4 миллионов новых домов, а также организация народного правительства "ради сильного Ирана".
В 2017 году Раиси уже выдвигал свою кандидатуру, однако уступил действующему лидеру Хасану Рухани.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru