В Иране 19 июня пройдут выборы президента

В Иране в пятницу 19 июня пройдут выборы нового президента страны. Об этом сообщает «Интерфакс».

В предвыборной гонке участвуют четыре кандидата. Отмечается, что претендентов было больше, однако в ходе последней недели многие из них отказались от участия. Политологи называют фаворитом выборов 60-летнего Ибрахима Раиси.

С 2019 года Раиси является главой судебной власти Ирана, до этого он исполнял роль генпрокурора. Его основными обещаниями являются борьба против нищеты и коррупции, строительство 4 миллионов новых домов, а также организация народного правительства "ради сильного Ирана".

В 2017 году Раиси уже выдвигал свою кандидатуру, однако уступил действующему лидеру Хасану Рухани.

