В ходе обмена пленными с Украиной в РФ вернулись 72 моряка

Обмен пленными состоялся в понедельник между Россией и Украиной, в ходе которого в РФ вернулись 72 моряка. Об этом сообщает РБК.

Обмен произошел при участии уполномоченных по правам человека обеих стран.

Как отмечает издание, гражданские моряки оставались в качестве заложников на территории Украины после 24 февраля.

Военная операция РФ ведется на территории Украины уже более семи месяцев. Стороны конфликта несколько раз проводили обмен пленными.




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ФОТО: РИА Новости//Максим Блинов
ТЕГИ:Моряки
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