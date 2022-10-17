В ходе обмена пленными с Украиной в РФ вернулись 72 моряка

Обмен пленными состоялся в понедельник между Россией и Украиной, в ходе которого в РФ вернулись 72 моряка. Об этом сообщает РБК.

Обмен произошел при участии уполномоченных по правам человека обеих стран.

Как отмечает издание, гражданские моряки оставались в качестве заложников на территории Украины после 24 февраля.

Военная операция РФ ведется на территории Украины уже более семи месяцев. Стороны конфликта несколько раз проводили обмен пленными.









