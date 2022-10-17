В ходе обмена пленными с Украиной в РФ вернулись 72 моряка
17 октября 202220:41
Обмен пленными состоялся в понедельник между Россией и Украиной, в ходе которого в РФ вернулись 72 моряка. Об этом сообщает РБК.
Обмен произошел при участии уполномоченных по правам человека обеих стран.
Как отмечает издание, гражданские моряки оставались в качестве заложников на территории Украины после 24 февраля.
Военная операция РФ ведется на территории Украины уже более семи месяцев. Стороны конфликта несколько раз проводили обмен пленными.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru