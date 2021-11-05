В Грузии вновь заявили, что Саакашвили принимает пищу в тюрьме

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в тюрьме ест каши и пьет натуральные соки, несмотря на объявленную голодовку. Об этом рассказал глава Минюста Грузия Рати Брегадзе.

Министр подчеркнул, что это не политическое заявление, а доказанный факт, который в министерстве могут подтвердить документально. При этом ранее врачи и адвокаты Саакашвили неоднократно заявляли, что состояние здоровья политика под угрозой из-за нехватки пищи.

«Изначально, при получении банковской карты, спустя два дня после заключения, он приобрел определенные продукты. Затем отказался от них и через некоторое время вновь согласился - взял разные каши и натуральные соки» - рассказал Брегадзе в эфире телеканала «Рустави 2».

Ранее о том, что Саакашвили получает пищу, несмотря на объявленную голодовку, заявлял глава пенитенциарной службы Грузии. Бывший президент Грузии был заключен под стражу в сентябре этого года, ему грозит до девяти лет заключения.

