В Грузии спикер парламента страны подал в отставку
Спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе объявил, что решил уйти с поста во время субботнего брифинга.
«С учетом того, что долгие переговоры завершились соглашением (с оппозицией-прим. НСН), на которых вместе с председателем я представлял "Грузинскую мечту", считаю, что для последующего правильного проведения политических процессов, считаю верным решением оставить пост спикера парламента и на эту должность представить человека, который будет работать с более нейтральной позицией. Следовательно, мы приняли решение о ротации в парламенте», - цитирует Талаквадзе РИА Новости.
По словам председателя правящей партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе, станет вице-спикера законодательного собрания.
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