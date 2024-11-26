В Грузии предложили провести президентские выборы 14 декабря
26 ноября 202411:36
Очередные выборы президента Грузии могут пройти 14 декабря. С соответствующим предложением выступил спикер парламента республики Шалва Папуашвили.
Политик представил указанную дату на заседании бюро парламента.
«Соответственно, исходя из нашего законодательства, инаугурация состоится 29 декабря 2024 года», — подчеркнул Папуашвили.
Ранее спикер грузинского парламента заявил, что президентские выборы и инаугурация нового главы государства должны пройти в текущем году, напоминает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Эмиграция и переживалки»: Шнуров заявил, что многие хотят его отъезд из России
- Парламент Грузии назначил выборы президента в новом формате на 14 декабря
- Путин посетит Казахстан 27-28 ноября
- СМИ: Из-за ослабления рубля усилился отток мигрантов из России
- В Кузбассе мужчина сжег авто друга за отказ включить его любимые песни
- «Нет времени!»: Шнуров отказался от участия в шоу «Голос»
- Бортников: На Украине работает глобальный теневой рынок оружия
- Пострадавший в «Крокусе» подал иск на миллион рублей из-за плохой охраны
- Биатлониста Устюгова лишили двух медалей Олимпийских игр 2010 года
- «Как-то некрасиво»: Шнуров рассказал, почему предложил сотрудничество Инстасамке
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru