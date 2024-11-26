В Грузии предложили провести президентские выборы 14 декабря

Очередные выборы президента Грузии могут пройти 14 декабря. С соответствующим предложением выступил спикер парламента республики Шалва Папуашвили.

Политик представил указанную дату на заседании бюро парламента.

«Соответственно, исходя из нашего законодательства, инаугурация состоится 29 декабря 2024 года», — подчеркнул Папуашвили.

Ранее спикер грузинского парламента заявил, что президентские выборы и инаугурация нового главы государства должны пройти в текущем году, напоминает РЕН ТВ.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:Выборы ПрезидентаГрузия

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